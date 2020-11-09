Кучаев — о восстановлении после «крестов»: «Никому такого не пожелаю»
20:10
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью пресс-службе сборной России заявил, что ему было тяжело восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена, полученной в мае 2018 года.
— Мне говорили за пару туров до конца премьер-лиги, что я могу попасть в расширенный список сборной перед ЧМ-2018. Но чего-то официального не было.
Восстановление после травмы было достаточно тяжелым. И морально, и физически. Никому такого не пожелаю.
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