Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью пресс-службе сборной России заявил, что ему было тяжело восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена, полученной в мае 2018 года.

— Мне говорили за пару туров до конца премьер-лиги, что я могу попасть в расширенный список сборной перед ЧМ-2018. Но чего-то официального не было.

Восстановление после травмы было достаточно тяжелым. И морально, и физически. Никому такого не пожелаю.