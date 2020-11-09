Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью пресс-службе сборной России заявил, что у него нет ощущения лидерства армейцев в РПЛ. Красно-синие занимают первое место по итогам 14-ти туров.

— В сборную вызвали игроков ЦСКА? Не думаю, что это связано только с уверенной игрой клуба и первым местом. Мы старались, отдавали все силы в игре. Это и способствовало вызову. Справедливости ради, надо сказать, что некоторые игроки травмированы, другие — не поехали по каким-то причинам. Может быть, это тоже сопутствовало.

Чувство, что ЦСКА — лидер? У меня нет такого ощущения. Просто выходим на каждую игру, как и раньше. Просто хотим выиграть матчи. Нет никакого чувства, что мы лидеры и первое место занимаем в таблице. Еще больше половины чемпионата играть. Поэтому сейчас никто об этом не думает.