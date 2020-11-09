Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Кучаев — о первом месте в чемпионате: «Нет ощущения, что ЦСКА — лидер РПЛ»

20:35
Теги:

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью пресс-службе сборной России заявил, что у него нет ощущения лидерства армейцев в РПЛ. Красно-синие занимают первое место по итогам 14-ти туров.

— В сборную вызвали игроков ЦСКА? Не думаю, что это связано только с уверенной игрой клуба и первым местом. Мы старались, отдавали все силы в игре. Это и способствовало вызову. Справедливости ради, надо сказать, что некоторые игроки травмированы, другие — не поехали по каким-то причинам. Может быть, это тоже сопутствовало.

Чувство, что ЦСКА — лидер? У меня нет такого ощущения. Просто выходим на каждую игру, как и раньше. Просто хотим выиграть матчи. Нет никакого чувства, что мы лидеры и первое место занимаем в таблице. Еще больше половины чемпионата играть. Поэтому сейчас никто об этом не думает.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 43941
Все опросы
Дзюба выведен из сборной России. Поддерживаете решение Черчесова?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир