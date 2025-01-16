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Сегодня, 16:00

«Кубок Легенд-2025»: Россия встретится с африканцами и латиноамериканцами

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Прошла жеребьевка «Кубка Легенд-2025», который состоится в Москве 8-9 февраля. В группу «А» попали команды Африки, Латинской Америки и России. В группе «Б» сыграют сборные мира, Европы и Азии. Откроются соревнования встречей легенд Африки и Латинской Америки.

Полное расписание турнира выглядит так:
8 февраля, суббота
12.00 — Африка — Латинская Америка
13.00 — Европа — Азия
14.00 — Церемония открытия «Кубка Легенд-2025»
15.00 — Латинская Америка — Россия
16.00 — Азия — сборная мира
17.00 — Россия — Африка
18.00 — сборная мира — Европа
9 февраля, воскресенье
13.30 — матч за 5-е место
14.30 — матч за 3-е место
15.30 — финал

Напомним, что впервые «Кубок Легенд» прошел в 2009 году. Россияне брали трофей 14 раз.

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