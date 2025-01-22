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Сегодня, 18:05

«Кубок легенд»-2025 перенесен на сентябрь

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17-й Международный футбольный турнир «Кубок легенд имени Константина Еременко», ранее запланированный на 7-9 февраля 2025 года, переносится на 20-21 сентября.

Как сообщают организаторы, все ранее приобретенные билеты сохраняют свою силу и будут действительны на новые даты проведения турнира. Желающим оформить возврат необходимо обратиться по месту приобретения билетов или уточнить информацию у билетного оператора.

В сентябре составы команд «Кубка легенд» пополнятся яркими игроками. Информация будет объявлена дополнительно.

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