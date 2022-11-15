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15 ноября, 20:20

Кто сыграет в воротах против Таджикистана и Узбекистана. Мнение Габулова

Отдел футбола «СЭ»
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Владимир Габулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказал свое мнение о том, кто будет защищать ворота нашей национальной команды в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.

— Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном четырех голкиперов — Шунина, Сафонова, Селихова, Песьякова. Однако сегодня стало известно, что вратарь «Краснодара» пропустит предстоящие встречи из-за травмы. Кто, на ваш взгляд, на данный момент первый номер сборной?

— Все четыре вратаря заслужили вызов в сборную. Если говорить о первом номере, то я бы назвал Сафонова, даже несмотря на его ошибки в ряде игр РПЛ. Но, видите, вмешалась травма... Теперь очевидного основного голкипера нет. На стороне Антона Шунина больший опыт. Однако мне кажется, тренерский штаб сделает выбор в пользу Александра Селихова. Саша уже был в обойме сборной, не чужой для нее человек. Кроме того, на мой взгляд, сейчас он выглядит предпочтительнее Шунина и Песьякова.

Сборная России сыграет с Таджикистаном в Душанбе 17 ноября. Игра с Узбекистаном запланирована на 20 ноября и пройдет в Ташкенте.

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