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Сегодня, 13:17

Круговой сообщил, что сборная не готовилась к матчу с Брунеем

Камила Абдурахманова
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Защитник сборной России Данил Круговой заявил, что национальная команда вообще не готовилась к игре против сборной Брунея.

«Мы вообще не готовились к Брунею, ничего особо не нарабатывали. Просто разобрали, в какой футбол играет их новый тренер», — сказал Круговой «РБ Спорт».

Матч прошел 15 ноября в Краснодаре. Команда России одержала победу со счетом 11:0. В рейтинге ФИФА сборная Брунея находится на 184-й позиции.

19 ноября команда под руководством Валерия Карпина встретится в Волгограде со сборной Сирии. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Карпин
Данил Круговой
Футбол
Сборная России по футболу
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