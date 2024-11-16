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Сегодня, 12:07

Защитник сборной России Круговой назвал Краснодар футбольным городом

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник сборной России Данил Круговой высказал мнение о Краснодаре, после проведения в городе товарищеского матча с национальной командой Брунея (11:0).

Российской сборной в матче на «Арене Краснодар» удалось превзойти собственный рекорд по голам за одну встречу. Предыдущее достижение в 9 голов было установлено в 2019 году в игре с Сан-Марино.

«По эмоциям — хорошо, отлично. Мы стараемся играть не только в Москве. Краснодар — футбольный город, мне очень понравилась атмосфера на трибунах, спасибо болельщикам», — цитирует Кругового ТАСС.

19 ноября сборная России в Волгограде встретится с национальной командой Сирии. Матч стартует в 19.30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Данил Круговой
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