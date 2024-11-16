Круговой: «Играть за сборную России — честь, независимо от соперников»

Защитник сборной России Даниил Круговой поделился настроем перед товарищеской встречей с национальной командой Сирии.

15 ноября российская сборная одержала победу в товарищеском матче с Брунеем (11:0) и превзошла собственный рекорд по голам в одной встрече, установленный в 2019 году в матче с Сан-Марино (9:0).

«Какие ожидания от матча с Сирией? Подготовка, я уверен, не изменится. А наша задача — победить. Понятно, что разница в уровне есть. Но за сборную играть — честь», — цитирует Кругового Legalbet.

19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сирии в Волгограде. Игра стартует в 19.30 по московскому времени.