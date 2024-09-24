Круговой о словах Глушенкова про сборную: «Мы не зря съездили во Вьетнам, это большой опыт»

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова о матчах национальной команды.

Ранее Глушенков заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть против сборной Вьетнама.

«Мы не зря съездили, это большой опыт. Посетили новую страну, захватили тайфун «Яги», ни разу не видел такое. Считаю, что это что-то необычное, новый климат», — приводит РИА Новости слова Кругового.

5 сентября сборная России обыграла Вьетнам (3:0) в товарищеском матче, который прошел в Ханое. 7 сентября российская команда должна была встретиться с Таиландом, но игру отменили из-за тайфуна. Максим Глушенков был травмирован и пропустил сентябрьский сбор национальной команды.

В понедельник, 23 сентября Глушенков был включен в расширенный состав сборной страны на октябрьский сбор.