Кривцов считает, что сборная медиалиги была бы сильнее команды Брунея

Полузащитник сборной России Никита Кривцов сравнил уровень Брунея с уровнем сборной медиалиги.

«Игра с медиалигой? Без разницы, с кем играть. Наверное, сборная медиалиги будет посильнее, чем команда Брунея.

Знаю ли я кого-то из медиафутбола? Да. Топ-3: Андрей Сибскана, Герман Эль Классико, Слон (Владислав Ослоновский)», — цитирует Кривцова «РБ Спорт».

15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила в товарищеском матче Бруней (11:0). Эта победа стала крупнейшей в истории национальной команды.