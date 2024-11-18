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Сегодня, 13:18

Кривцов считает, что сборная медиалиги была бы сильнее команды Брунея

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Никита Кривцов сравнил уровень Брунея с уровнем сборной медиалиги.

«Игра с медиалигой? Без разницы, с кем играть. Наверное, сборная медиалиги будет посильнее, чем команда Брунея.

Знаю ли я кого-то из медиафутбола? Да. Топ-3: Андрей Сибскана, Герман Эль Классико, Слон (Владислав Ослоновский)», — цитирует Кривцова «РБ Спорт».

15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила в товарищеском матче Бруней (11:0). Эта победа стала крупнейшей в истории национальной команды.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
Никита Кривцов
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