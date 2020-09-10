Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» объяснил, почему принял решение не заменять нападающего и капитана команды Артема Дзюбу в матче Лиги наций против Венгрии (3:2).

— После матча с Венгрией Дзюба лежал фактически бездыханный...

— Вопрос мне уже понятен... Есть то, что мы знаем заранее. Но игра идет, 3:0 ведем — одни мысли в голове. Потом упустили инициативу. И как капитана команды — пусть уставшего — в такой момент выдергивать? Игрокам нужна опора, помощь. Я посчитал, что это было бы неправильно. Оставалось бы 3:0, тогда да. Футболист, который выйдет, появится с другим настроем. А так — ничего не даст. Планы были одни, а ситуация подсказала другое. Я кричал Артему с бровки — терпи, надо. Теперь можно спокойно все оценивать.

— Дзюба быстро в себя пришел?

— Разгоряченный зашел в раздевалку, мы пару слов команде сказали, поздравили, пожурили за тот отрезок и отправили домой. Это был скорее психологический момент. Лишать команду капитана в такой момент, когда чувствуется, что инициатива уходит, неправильно. Потом все восстановилось. Если пространство в какой-то степени отдали, то инициативу вернули. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

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