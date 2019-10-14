Космическая съемка «Газпром Арены» в цветах России после выхода сборной на Евро-2020
17:41
Официальный Instagram сборной России опубликовал в своем аккаунте видео воздушной съемки стадиона «Зенита» «Газпром Арена» в цветах национальной команды после досрочного выхода на Евро-2020.
Вчера, 13 октября, сборная России разгромила Кипр (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы.
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