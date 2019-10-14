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Космическая съемка «Газпром Арены» в цветах России после выхода сборной на Евро-2020

17:41
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Официальный Instagram сборной России опубликовал в своем аккаунте видео воздушной съемки стадиона «Зенита» «Газпром Арена» в цветах национальной команды после досрочного выхода на Евро-2020.

Вчера, 13 октября, сборная России разгромила Кипр (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Кипр — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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