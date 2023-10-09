Королевский футбольный союз Нидерландов изучает вопрос о допуске российских сборных до 17 лет к соревнованиям

В пресс-службе Королевского футбольного союза Нидерландов ответили на вопрос «СЭ» о допуске российских сборных до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА.

«Королевский футбольный союз Нидерландов принял к сведению предложение УЕФА вновь разрешить российским командам на строгих условиях участвовать в юношеских соревнованиях. В настоящее время мы ожидаем дальнейших подробностей от УЕФА. Затем мы проконсультируемся с правительством Нидерландов и европейскими футбольными ассоциациями по вопросу возможных последствий», — сообщили «СЭ» в пресс-службе.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России. Венгрия первой из европейских стран публично заявила о согласии играть со сборными России по футболу до 17 лет.