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Консул Ирака в России Ал-Кинани считает, что товарищеский матч отразит дружбу народов

Алина Савинова
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Консул Ирака в России Маджид Ал-Кинани считает, что товарищеский матч сборных России и Ирака отразит дружбу народов этих стран.

«Это показательная игра, которая отразит дружбу народов Ирака и России. Это больше, чем победа или поражение, самое главное — доброе отношение между нашими спортсменами. Наши отношения между Россией и Ираком являются исторически больше 50-60 лет. Будет прекрасный день, радостный день и для наших, и для ваших болельщиков. Надеемся, что получится хорошая и интересная игра», — приводит ТАСС слова консула.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сегодня, 26 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17370753
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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