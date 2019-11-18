Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов высказался по поводу кадровых проблем национальной команды. В частности, он отметил нехватку левых защитников, из-за чего в основе по-прежнему играет 36-летний Юрий Жирков.

— У Черчесова нет особо выбора в российском чемпионате, — сказал Зырянов в интервью YouTube-каналу Raw Take. - Не просто так же Жирков все еще играет в сборной. Ну найдите вы левого защитника! Жиркову сколько уже? 36! Ищите левого защитника, так нету!

Он взял бы из российского чемпионата футболиста уровня Черышева, но не подверженного травмам. Комличенко не видел, за него не могу сказать.

— Вам не кажется, что Жирков — лучший игрок России последнего десятилетия?

— Да что десятилетия? Давайте сразу — тридцатилетия!