Константин Зырянов: «Наверное, на Головина воздух Монако действует»

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов в шутку объяснил успехи Александра Головина в национальной команде атмосферой в Монако. Хавбек защищает цвета «Монако» с лета 2018 года.

— Наверное, воздух Монако на него действует, — сказал Зырянов в интервью YouTube-каналу Raw Take. — Там комфортно жить. Это не «Реал Сосьедад», где нет развлечений.

Мне тоже предлагали за границу поехать после Евро-2008. Я сказал: «Ребят, мне 31 год. Я один год сыграл в «Зените», мне уже поздно ехать». Головин поступил отлично. Мы не знаем всей ситуации. Много факторов.