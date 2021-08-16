Константин Тюкавин: «Не хочу оценивать свои шансы сыграть против Хорватии или других сборных»

19-летний форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свой первый вызов в сборную России.

«Увидеть себя в списках игроков сборной — непередаваемые эмоции, поэтому я счастлив. О вызове узнал по телевизору. Пришел домой, сел с папой смотреть «Матч ТВ» — там как раз объявляли состав национальной команды. Удивился и обрадовался. Я ведь ни о чем таком не думал. Еще в молодежной сборной говорил, что основная цель — первая сборная, но не думал, что всё так быстро случится. Просто работал, тренировался, старался отдавать всего себя в играх.

Получил огромное количество сообщений. Из родного Котласа писали, из Кирова много друзей поздравляло, поклонники из хоккея с мячом завалили поздравлениями. Видел все, очень приятно.

Не хочу оценивать свои шансы сыграть против Хорватии или других сборных. Конечно, мне бы очень этого хотелось, но на данный момент важнее прочувствовать атмосферу сборной, потренироваться с лучшими футболистами нашей страны, чему-то научиться у них», — сказал Тюкавин в интервью сайту московского клуба.

Национальная команда России проведет три отборочных матча чемпионата мира 2022 года против сборных Хорватии (1 сентября в Москве), Кипра (4 сентября в Никосии) и Мальты (7 сентября в Москве).