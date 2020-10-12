Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков не считает целесообразным проведение товарищеских матчей в условиях пандемии коронавируса.

До этого тест на коронавирусную инфекцию полузащитника «Локомотива» Франсуа Камано дал положительный результат. Игрок находится в расположении сборной Гвинеи, которая в товарищеском матче обыграла команду Кабо-Верде (2:1).

«Исходя из всех этих ситуаций с заражениями, я бы задал вопрос специалистам УЕФА и ФИФА. Особенно по поводу Камано, — цитирует Мещерякова ТАСС. — Кому нужны в это время товарищеские матчи? Мы в России тут принимаем громадные усилия, чтобы обезопасить всех и вся, а потом люди уезжают за границу и получается вот что».

Ранее коронавирусом заразился польский защитник «Локомотива» Мачей Рыбус. Тест голкипера железнодорожников и сборной России Маринату Гильерме показал сомнительный результат.