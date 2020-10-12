«Кому нужны в это время товарищеские матчи?» Мещеряков — о заражении коронавирусом игроков «Локомотива»
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков не считает целесообразным проведение товарищеских матчей в условиях пандемии коронавируса.
До этого тест на коронавирусную инфекцию полузащитника «Локомотива» Франсуа Камано дал положительный результат. Игрок находится в расположении сборной Гвинеи, которая в товарищеском матче обыграла команду Кабо-Верде (2:1).
«Исходя из всех этих ситуаций с заражениями, я бы задал вопрос специалистам УЕФА и ФИФА. Особенно по поводу Камано, — цитирует Мещерякова ТАСС. — Кому нужны в это время товарищеские матчи? Мы в России тут принимаем громадные усилия, чтобы обезопасить всех и вся, а потом люди уезжают за границу и получается вот что».
Ранее коронавирусом заразился польский защитник «Локомотива» Мачей Рыбус. Тест голкипера железнодорожников и сборной России Маринату Гильерме показал сомнительный результат.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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