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«Кому нужны в это время товарищеские матчи?» Мещеряков — о заражении коронавирусом игроков «Локомотива»

01:40
Анатолий Мещеряков. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Анатолий Мещеряков. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков не считает целесообразным проведение товарищеских матчей в условиях пандемии коронавируса.

До этого тест на коронавирусную инфекцию полузащитника «Локомотива» Франсуа Камано дал положительный результат. Игрок находится в расположении сборной Гвинеи, которая в товарищеском матче обыграла команду Кабо-Верде (2:1).

«Исходя из всех этих ситуаций с заражениями, я бы задал вопрос специалистам УЕФА и ФИФА. Особенно по поводу Камано, — цитирует Мещерякова ТАСС. — Кому нужны в это время товарищеские матчи? Мы в России тут принимаем громадные усилия, чтобы обезопасить всех и вся, а потом люди уезжают за границу и получается вот что».

Ранее коронавирусом заразился польский защитник «Локомотива» Мачей Рыбус. Тест голкипера железнодорожников и сборной России Маринату Гильерме показал сомнительный результат.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9688201

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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