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Комментатор «Матч ТВ» Черданцев: «Я не давал прогноз, что Заболотный забьет!»

23:23
Георгий Черданцев. Фото Никита Успенский, -
Георгий Черданцев. Фото Никита Успенский, -
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Известный своими неточными прогнозами комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал действия форварда сборной России Антона Заболотного в матче Лиги наций против Сербии.

Нападающий на первой минуте имел шанс отличиться, однако с близкого расстояния пробил в сербского вратаря. Еще несколько моментов он упустил по ходу первого тайма.

«Я не давал прогноз, что Заболотный забьет. Не давал! Обновите систему!» — написал Черданцев в Twitter.

Сербия — Россия

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