Комментатор «Матч ТВ» Черданцев: «Я не давал прогноз, что Заболотный забьет!»
23:23
Известный своими неточными прогнозами комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал действия форварда сборной России Антона Заболотного в матче Лиги наций против Сербии.
Нападающий на первой минуте имел шанс отличиться, однако с близкого расстояния пробил в сербского вратаря. Еще несколько моментов он упустил по ходу первого тайма.
«Я не давал прогноз, что Заболотный забьет. Не давал! Обновите систему!» — написал Черданцев в Twitter.
Я НЕ ДАВАЛ ПРОГНОЗ, ЧТО ЗАБОЛОТНЫЙ ЗАБЬЕТ!!! НЕ ДАВАЛ!!! Обновите систему!!!— Cherdantsev (@cherdantsev) November 18, 2020
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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