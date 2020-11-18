Комментатор «Матч ТВ» Черданцев: «Я не давал прогноз, что Заболотный забьет!»

Известный своими неточными прогнозами комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал действия форварда сборной России Антона Заболотного в матче Лиги наций против Сербии.

Нападающий на первой минуте имел шанс отличиться, однако с близкого расстояния пробил в сербского вратаря. Еще несколько моментов он упустил по ходу первого тайма.

«Я не давал прогноз, что Заболотный забьет. Не давал! Обновите систему!» — написал Черданцев в Twitter.