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13 марта 2025, 18:29

Комментатор Генич иронично отреагировал на вызов Дзюбы в сборную России

Алина Савинова

Комментатор Константин Генич посоветовал нападающему «Акрона» Артему Дзюбе аккуратно сыграть в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА, чтобы его поездка в сборную России не сорвалась.

В четверг, 13 марта, стал известен итоговый состав национальной команды России на мартовские матчи с Гренадой и Замбией. В список из 31 футболиста вошел 36-летний Дзюба, который в последний раз выходил на поле в составе сборной в июне 2021 года.

«Теперь главное Артему — аккуратно провести матч с ЦСКА и ничего не дернуть! Иначе ребята из Гренады в сандалиях не смогут войти в историю российского футбола...» — написал Генич в своем Telegram-канале.

Дзюба забил за национальную команду 30 голов. В списке лучших бомбардиров сборной он делит первое место с Александром Кержаковым.

Источник: https://t.me/kgenich/4412
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Артем Дзюба
Константин Генич
Футбол
Сборная России по футболу
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