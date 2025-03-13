Комментатор Генич иронично отреагировал на вызов Дзюбы в сборную России

Комментатор Константин Генич посоветовал нападающему «Акрона» Артему Дзюбе аккуратно сыграть в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА, чтобы его поездка в сборную России не сорвалась.

В четверг, 13 марта, стал известен итоговый состав национальной команды России на мартовские матчи с Гренадой и Замбией. В список из 31 футболиста вошел 36-летний Дзюба, который в последний раз выходил на поле в составе сборной в июне 2021 года.

«Теперь главное Артему — аккуратно провести матч с ЦСКА и ничего не дернуть! Иначе ребята из Гренады в сандалиях не смогут войти в историю российского футбола...» — написал Генич в своем Telegram-канале.

Дзюба забил за национальную команду 30 голов. В списке лучших бомбардиров сборной он делит первое место с Александром Кержаковым.