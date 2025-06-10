Комличенко: «Гладышев красавец — четыре гола в сборной дорогого стоят»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал победу сборной России в BetBoom товарищеском матче с Белоруссией (4:1).

«Отличный матч. Поздравляю всех с победой. Не следил, что Гладышев ел перед игрой...Но он красавец — четыре гола в сборной дорогого стоят!» — сказал форвард «Локомотива».

Сборная России провела четвертый матч в 2025 году. В марте национальная команда разгромила Замбию (5:0) и Гренаду (5:0), 6 июня сыграла вничью с Нигерией (1:1).

Видео голов матча Белоруссия — Россия здесь.