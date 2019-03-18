Комитет по этике РФС ждет обращения по поводу слов Погребняка

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев в разговоре с корреспондентом "СЭ" сообщил, что пока не поступало обращений по поводу высказывания нападающего "Урала" Павла Погребняка о вызове в нашу национальную команду натурализованных игроков. На прошлой неделе форвард в интервью "Комсомольской правде" сказал, что ему "смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России".

– Пока ничего не поступало, – сказал Андреев.

– Есть предположение, когда обращение может прийти?

– В любой момент. Мы ждем.

– Как считаете, Погребняку грозит максимальное наказание – 10 матчей дисквалификации? Или будет учтено, что раньше он не был замечен в высказываниях расистского толка?

– Пока не могу сказать. Это будет обсуждаться комитетом. За весь комитет мне трудно сказать, я ведь только председатель. У нас члены комитета – все солидные люди. Они выскажут свое мнение.

– Тот факт, что по этому вопросу уже высказались международные организации – FARE (организация "Футбол против расизма". – Прим. "СЭ") и УЕФА, повлияет на решение и Погребняка признают виновным?

– Думаю, это подтолкнет наших руководителей.

– К признанию Погребняка виновным?

– К тому, что последует обращение в комитет, к рассмотрению этого дела. Это могут сделать и руководители лиги, и руководство РФС.

– В РПЛ уже высказались. Директор ли по безопасности Александр Мейтин сказал, что раздувать истерику не нужно, стоит дождаться оценки от компетентных органов.

– Это надо читать регламент. Мы оценку не даем, мы рассматриваем дело и принимаем решение.

– В регламенте зафиксировано – до 10 матчей.

– Да, такая норма есть. Комитет будет рассматривать дело, если поступит обращение. Пока его не было. (Андрей Михайлов)​