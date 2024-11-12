Комаров признался, что все мечтают попасть в сборную России

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в беседе заявил, что хотел бы попасть в сборную России.

«Ставлю ли я перед собой цель попасть в сборную? Конечно, все мечтают туда попасть. Общался ли со мной Карпин? Нет, ничего такого не было. Буду двигаться от игре к игре и стараться», — приводит слова Комарова «РБ Спорт».

В этом сезоне 21-летний российский футболист забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу в 9 матчах за «Ростов».