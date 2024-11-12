Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:15

Комаров признался, что все мечтают попасть в сборную России

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в беседе заявил, что хотел бы попасть в сборную России.

«Ставлю ли я перед собой цель попасть в сборную? Конечно, все мечтают туда попасть. Общался ли со мной Карпин? Нет, ничего такого не было. Буду двигаться от игре к игре и стараться», — приводит слова Комарова «РБ Спорт».

В этом сезоне 21-летний российский футболист забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу в 9 матчах за «Ростов».

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Карпин
Иван Комаров
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
В ВТБ выявили новую схему мошенников для взлома аккаунтов на госсервисах
«Хабиб и Конор? Нам не нужны конфликты». Как гимнасты спасают свой спорт созданием премьер-лиги
Женская сборной России по бодибилдингу отказалась от выступления на чемпионате мира в Японии
ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на ж/д путях около Балаклавской ТЭС
СМИ допустили массовую депортацию мигрантов в первый день президентства Трампа
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
В состав сборной Брунея включены ровесники Дзюбы. Прилетят 23 футболиста
Зара исполнит гимн России перед матчем сборной России с Брунеем
Сборная Сирии в полном составе соберется в Волгограде 13 ноября
Игроки «Спартака» и ЦСКА приехали в сборную России вместе
Сборная Брунея сменила тренера перед товарищеским матчем с Россией
Игроки сборной России поздравили Лантратова с днем рождения
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Зара исполнит гимн России перед матчем сборной России с Брунеем

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости