Командное фото сборной России в Новогорске

Официальный Твиттер сборной России опубликовал командное фото национальной команды, которая готовится на базе в Новогорске к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).
Командная 📷 @TeamRussia pic.twitter.com/QhLsu30Rs4— Сборная России (@TeamRussia) 2 июня 2019 г.
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