15:49 | Футбол — Сборная России

Командное фото сборной России в Новогорске

0
Обсудить

Официальный Твиттер сборной России опубликовал командное фото национальной команды, которая готовится на базе в Новогорске к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

 

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

Сколько очков наберет Россия в матчах отбора Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Сборная России в июне-2019: против Сан-Марино и Кипра
Материалы других СМИ