Командное фото сборной России в Новогорске

Официальный Твиттер сборной России опубликовал командное фото национальной команды, которая готовится на базе в Новогорске к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира