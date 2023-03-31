Колыванов считает, что молодые игроки должны быть мотивированы на каждой игре и тренировке сборной России

Экс-тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался о мотивации молодых игроков в играх за сборную России

«Теряют ли футболисты мотивацию в принципе играть за сборную из-за отсутствия официальных матчей? Я сам в 20 лет в первый был вызван в национальную команду. Когда тебя приглашают в сборную в таком возрасте, мотивация должна быть на каждую игру и тренировку. Нужно попадать в состав и завоевывать репутацию. Для молодых футболистов вызов в сборную — огромное счастье, думаешь только о том, как показать свои лучшие качества. А сейчас на сборе было много молодых игроков», — приводит слова Колыванова Metaratings.

В марте сборная России провела две товарищеские игры. В Тегеране россияне сыграли вничью с Ираном (1:1), а в Санкт-Петербурге одержали победу над Ираком (2:0).