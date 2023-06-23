Колыванов надеется на возвращение сборной России на международную арену

Бывший футболист «Динамо», а ныне главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену.

«Я надеюсь, что в скором времени с России снимут бан. Очень хочется, чтобы наши лучшие команды играли в международных турнирах. Сложно сказать, являются ли слова представителей ФИФА и УЕФА предпосылками нашего возвращения. Но уже хорошо, что они не забыли про Россию. Верю, что скоро наши команды вернутся в европейские турниры. Без них скучно и совсем не то — как и в других видах спорта без наших спортсменов», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.