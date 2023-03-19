Колосков заявил, что Головина и Миранчука могут вызвать в сборную России для дополнительного обследования

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что с юридической стороны ничего не мешает врачам сборной России вызвать полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина для проведения дополнительного обследования.

«Политика здесь ни при чем, если только речь не идет о клубной политике — не держать игрока долго в самолетах, избавить его от перелетов и прочее. Это может быть. Но опять же, здесь есть совершенно четкое указание ФИФА: футболист может прибыть в сборную и там врач выдаст окончательное заключение, может человек играть или нет. Если сборная России будет настаивать, Головина и Миранчука привезут даже травмированными. В юридическом отношении мы можем их вызвать и провести здесь дополнительное обследование», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Миранчук и Головин были включены в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи. Однако 18 марта стало известно о том, что оба игрока получили небольшие травмы, срок восстановления от которых примерно равен сбору национальной команды.