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Колосков заявил, что Дзюбе можно только посочувствовать после отказа форварда от вызова в сборную

17:07
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в сборную России на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Не понимаю, почему все так переполошились. Не готов и не готов, можно только посочувствовать ему. Обходились три игры без него до этого. И сейчас обойдемся. Он разве незаменимый игрок? Разве он единолично решал вопросы на футбольном поле? Не было этого и не будет. Ощущение, что Дзюба зазвездился. Он забил два гола и думает, что тренеры встанут на колени и будут упрашивать его. Не хочет — не надо!» — сказал Колосков «СЭ»

В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры