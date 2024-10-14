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Колосков: «О матче сборных России и Медиалиги не может быть и речи»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выступил против идеи проведения товарищеского матча между сборными России и Медиалиги.

«На мой взгляд, о матче сборной России против сборной Медиалиги не может быть и речи. Это полный бред. Даже если бы этого инцидента не было — какой смысл играть с любителями? Национальной команде это не нужно. Вы же слышали, что сказал Карпин — нужны матчи, которые пойдут в зачет ФИФА. А что касается Медиалиги, то мне это вообще неинтересно. Не смотрел и не собирался даже. Это не про профессиональный спорт», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Во время октябрьского учебно-тренировочного сбора сборная России не провела ни одного матча.

Источник: РБ Спорт
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