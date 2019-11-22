Колосков высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» выразил мнение, что сборной России не хватает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Ранее в сети появилась информация, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов связывался с Акинфеевым по поводу возвращения в сборную. Позже специалист опроверг эту информацию.

— Все специалисты об этом говорят, — сказал Колосков. — Многие тренеры, бывшие игроки считают, что было бы неплохо постараться убедить Акинфеева поменять свое решение и сыграть на чемпионате Европы. Был же подобный опыт с Игнашевичем. С Бельгией Гильерме выглядел неубедительно. Этот факт глупо отрицать. С другой стороны, он достаточно уверенно выступает за клуб, много выручает. Все зависит от того, в каком состоянии он будет в июне.

Однако Акинфеев на последнем рубеже национальной команды, однозначно, фигура оптимальная. Вратаря такого уровня с такой стабильностью у нас больше нет. Так что было бы неплохо убедить Игоря вернуться в сборную, если это, конечно, входит в планы Черчесова.

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