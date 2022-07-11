Колосков высказался о целесообразности товарищеских матчей сборной России в сентябре

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о целесообразности товарищеских матчей сборной России в сентябре.

«Уверен, что нашей сборной нужно собираться и играть. В этом есть смысл. Футболисты должны ощущать себя полноценными членами команды. Кто может стать соперником? Говорили же про Иран, думаю, что еще возможен вариант с Саудовской Аравией или Катаром. Но в любом случае нам предстоит вести диалог с ФИФА, они должны будут одобрить эти матчи. Будет здорово снова увидеть сборную в деле. Все болельщики соскучились, да и футболистам будет приятно вновь сыграть за национальную команду. Я за то, чтобы сборная функционировала», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее помощник главного тренера сборной России Николай Писарев заявил, что команда может провести товарищеский матч в сентябре.