Колосков: «Головин и Миранчук усилят сборную России»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук и игрок «Монако» Александр Головин усилят сборную страны.

«Однозначно Головин и Миранчук усилят сборную. Это единственные игроки, занимающие ведущие позиции в сильных европейских клубах, тут даже говорить нечего. В состав сборной попало восемь спартаковцев, это говорит о том, что сейчас «Спартак» — ведущий клуб по работе с российскими футболистами. В «Зените» играют в основном иностранцы, в «Динамо» на уровне сборной сейчас мало тех, на кого можно положиться. То же можно сказать о «Ростове» с «Краснодаром», — приводит ТАСС слова Колоскова.

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в список вошли 29 футболистов.

Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.