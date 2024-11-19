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Сегодня, 19:22

Колосков считает, что уровень соперников сборной России сейчас значения не имеет

Камила Абдурахманова
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Бывший вице-президент Международной федерации футбола Вячеслав Колосков поделился мнением об уровне соперников сборной России в товарищеских матчах.

«Необходимо сохранять хладнокровие. Считаю, решение федерации договариваться о противостояниях с теми, кто готов, абсолютно правильным. И уровень сейчас значения не имеет. Первоочередная задача — показать, что наш футбол жив, несмотря ни на что. Мы проводим официальные матчи под эгидой ФИФА. Нельзя забывать и о зрителях. Например, в Краснодаре даже на Бруней собралось почти 30 тыс. болельщиков. Организовали прекрасный праздник. Народ порадовался. То же самое будет в Волгограде на игре с Сирией», — сказал Колосков RT.

Сборная России одержала четыре победы в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях — Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде — Вьетнам (3:0). 15 ноября команда Валерия Карпина забила 11 голов в ворота Брунея (11:0). 19-го числа Россия сыграет с Сирией.

Источник: RT
Футбол
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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