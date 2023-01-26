Колосков рассказал, кто будет голосовать от России на выборах президента УЕФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что на выборах президента УЕФА от России будет голосовать либо генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, либо президент РФС Александр Дюков.

«Конечно, я знаю о голосовании. Мы же принимали участие в голосовании на конгрессе ФИФА в этом году, который проводился в Катаре. Мы же являемся членами ФИФА и УЕФА, поэтому даже никаких сомнений не было. От каждой страны голосует только один человек? Нет, делегация может быть из трех человек, но голос один. Кто уполномочен голосовать от России? Еще не решили, но, как правило, голосует генеральный секретарь. Думаю, будет голосовать Митрофанов. Но если конгресс будет в Лиссабоне и полетит Дюков, то будет голосовать он», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Ранее «СЭ» сообщил, что представитель РФС примет участие в голосовании президента УЕФА. Единственным претендентом на пост является Александр Чеферин.