Колосков: «Президент тоже порой критикует губернаторов, почему тренер не может высказывать претензии игрокам?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» жесткие высказывания Станислава Черчесова в адрес футболистов сборной России. Во вторник во время интервью на телеканале «Матч ТВ» Черчесов заявил: «Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю — чем «золотой» Чалов». Сегодня ЦСКА возмущенно отреагировал на слова тренера сборной России.

— А почему он не может высказывать ? Все зависит от рамок профессиональной этики, взаимоотношений, — заявил Колосков «СЭ». — Он не просто может, он обязан высказывать свою позицию, претензии, но в рамках профессиональной этики. Ничего с этом плохого нет. Президент страны порой критикует губернаторов, министров. Почему тренер не может критиковать спортсменов? В других видах спора это тоже есть. Но в рамках профессиональной этики. (Константин Колмаков)