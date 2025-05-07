Футбол
7 мая, 15:59

Колосков: «Хорошо, что Инфантино в очередной раз подтвердил, что ФИФА ждет нашего возвращения»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном скором возвращении России на международную арену.

«Он не первый раз говорит это. Говорил об этом и Чеферин. Но оба всегда с оговоркой: «Когда наступит мир». Это единственное условие, когда возможно возвращение наших команд. Тем не менее хорошо, что Инфантино в очередной раз подтвердил, что ФИФА ждет нас», — сказал Колосков «СЭ».

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и не участвует в отборе на ЧМ-2026.

