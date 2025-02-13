Колосков — о соперниках сборной России в 2025 году: «Каждая из команд представляет определенный вызов»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, по каким предстоящим матчам можно будет судить об уровне сборной России.

«По всем матчам можно будет судить. Тут дело не в том, что против каких-то очень сильных команд определяется уровень, но и со средним соперником нужно проявить себя. Конечно, разница есть, но для тренеров важна любая игра. В целом эти три команды немножко разного уровня, каждая из которых представляет для нашей сборной определенный вызов, и мы должны его принять», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее в четверг сборная России анонсировала товарищеские матчи против национальных команд Замбии, Нигерии и Белоруссии. Игры пройдут в мартовское и июньское окна ФИФА. В марте Россия проведет матч с Замбией, 6 июня сыграет дома с Нигерией, а 10 июня — на выезде с Белоруссией.

Александр Абустин