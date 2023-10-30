Колосков поддержал идею матча сборной России против Египта: «Это будет отлично!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном проведении товарищеского матча сборной России против Египта.

Ранее генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации заявил «СЭ» о желании сыграть с российской командой.

«Новость о том, что одна из сильнейших африканских сборных — а Египет таковой сейчас является -хочет провести с нами матч, не удивительна. Нам никто не запрещает проводить товарищеские международные матчи, тем более, мы недавно провели игру с Камеруном в Москве. Если мы проведем товарищеский матч с Египтом, то для нашей сборной это будет отлично», — сказал Колосков «СЭ».

В октябре сборная России победила Камерун (1:0) в Москве и сыграла вничью с Кенией (2:2) в товарищеском матче, который прошел в Турции.