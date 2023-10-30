Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:30

Колосков поддержал идею матча сборной России против Египта: «Это будет отлично!»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном проведении товарищеского матча сборной России против Египта.

Ранее генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации заявил «СЭ» о желании сыграть с российской командой.

«Новость о том, что одна из сильнейших африканских сборных — а Египет таковой сейчас является -хочет провести с нами матч, не удивительна. Нам никто не запрещает проводить товарищеские международные матчи, тем более, мы недавно провели игру с Камеруном в Москве. Если мы проведем товарищеский матч с Египтом, то для нашей сборной это будет отлично», — сказал Колосков «СЭ».

В октябре сборная России победила Камерун (1:0) в Москве и сыграла вничью с Кенией (2:2) в товарищеском матче, который прошел в Турции.

Футбол
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
0
Читайте также
Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?
«Краснодар» расколдован, ЦСКА играет на ноль с дикими потерями в обороне, а «Зенит» нашел победную формулу
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре: будут ли еще матчи в 2023 году?
В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
В Федерации футбола Бразилии рассказали о переговорах по товарищескому матчу со сборной России
В РФС объяснили, почему хотят провести дома ноябрьские матчи сборной России
Вице-президент РФС Соловьев: «Нет оснований не доверять Валерию Карпину»
Соловьев о ноябрьских матчах сборной России: «Администрация РФС ведет переговоры, есть варианты»
«В УЕФА не хотят, чтобы российский футбол уходил в Азию». Интервью вице-президента РФС Соловьева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
Новости
RSS RSS
Все новости