Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.

«Все к этому шло. Марио в свое время об этом заявлял. Возраст уже не позволяет быстро восстанавливаться. Сначала его удалось как-то уговорить, но мы видим, к чему все это привело — травму усугубили. Однозначно, это большая потеря. В линию обороны для нас любой игрок на вес золота. У нас и близко сегодня нет игрока, который мог бы полноценно заменить Марио», — сказал Колосков «СЭ».

Колосков также отметил, что потеря Марио Фернандеса не станет ключевой в рамках отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре.

«Уменьшились ли шансы попасть на чемпионат мира? Конечно, нет. Было много примеров, когда команда не теряла боеспособности после потери ключевых игроков. Тренеру нужно сконцентрироваться на наших игроках обороны. Возможно, поменять тактику», — добавил Колосков.

Основным мотивом ухода из сборной России 30-летнего Фернандеса стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.