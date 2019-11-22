Почетный президент РФС Вячеслав Колосков после первой части жеребьевки группового турнира Евро-2020, по итогам которой стало известно, что команда Станислава Черчесова в группе B проведет два матча дома (Санкт-Петербург) и одну игру с Данией на выезде (Копенгаген), оценил уровень сборной России.

— Что касается Бельгии, вывод можно сделать только один, — сказал Колосков. — Пока нам объективно далеко до таких сборных. Это вершина еще не преодолима. Правда, история знает и обратные примеры. Победа над испанцами на чемпионате мира. До этого же мы им дважды крупно уступили на Евро-2008. А в Москве в 2018-м смогли добыть ничью в основное время. Так что заранее сдаваться перед бельгийцами никто не собирается. Во-первых, мы не знаем, в каком состоянии они подойдут к турниру. Во-вторых, посмотрим, как мы сами будем физически готовы. И, в-третьих, многое зависит от тактики, которую изберет Черчесов. (Виталий Айрапетов)

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