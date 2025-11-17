Колосков назвал сенсацией уход Карпина из «Динамо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина завершить работу в московском «Динамо».

«Он никогда не намекал на то, что в ближайшее время сделает выбор, несмотря на то что все больше и больше его соратников говорили о том, что нужно его сделать. Но он хранил гордое молчание, вдруг сегодня такая, казалось бы, сенсация, с одной стороны, это действительно так. Неожиданно, почему именно сегодня. Потому что сборная России соберется в лучшем случае в марте, никаких забот, можно было бы довести до зимней паузы клуб, осталось немного игр. Но то, что сделан выбор, правильно абсолютно», — приводит слова Колоскова ТАСС.

О своем решении 56-летний Карпин объявил 17 ноября. Тренер отметил, что намерен снова полностью сосредоточиться на работе в национальной команде.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.