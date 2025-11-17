Футбол
Сегодня, 20:34

Колосков назвал сенсацией уход Карпина из «Динамо»

Сергей Ярошенко

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина завершить работу в московском «Динамо».

«Он никогда не намекал на то, что в ближайшее время сделает выбор, несмотря на то что все больше и больше его соратников говорили о том, что нужно его сделать. Но он хранил гордое молчание, вдруг сегодня такая, казалось бы, сенсация, с одной стороны, это действительно так. Неожиданно, почему именно сегодня. Потому что сборная России соберется в лучшем случае в марте, никаких забот, можно было бы довести до зимней паузы клуб, осталось немного игр. Но то, что сделан выбор, правильно абсолютно», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

О своем решении 56-летний Карпин объявил 17 ноября. Тренер отметил, что намерен снова полностью сосредоточиться на работе в национальной команде.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
В сборной России Карпин работает с 2021 года.
Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Председатель совета директоров «Динамо» Ивлев обратился к болельщикам: «Карпин искренне радел за клуб»
Генсек РФС Митрофанов: «Фокус на национальной сборной — правильное решение Карпина»
Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба
«Динамо» объявило об уходе Карпина с поста главного тренера
Карпин объявил об уходе из московского «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
15 матчей в «Динамо» хуже Карпина провели только два тренера
Источник: Карпин отказался от неустойки после ухода из «Динамо»
Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше?
Бителло: «Если бы я играл в «Ботафого», возможно, уже был бы в сборной Бразилии»
Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Председатель совета директоров «Динамо» Ивлев обратился к болельщикам: «Карпин искренне радел за клуб»
  • Sergey Sparker

    Солдат спит - служба идет. Лежи на диване, плюй в потолок, получай зряплату. Разве плохо?

    17.11.2025

    • Генсек РФС Митрофанов: «Фокус на национальной сборной — правильное решение Карпина»

    Takayama

