Колодин — о «пушке страшной»: «Пару раз ударил, Черданцев крикнул — все, звезда!»

Бывший защитник сборной России Денис Колодин высказался о своем выступлении на Евро-2008, когда комментатор Георгий Черданцев сопровождал его дальние удары словами: «Пушка страшная».

«Вспоминаю ли «пушку»? Да если бы я тогда забил! А так — в воздух запустил, вратаря попугал. Надо было забить, тогда можно было бы о чем-то говорить. Да, болельщики стали чаще узнавать. Так только фанаты «Динамо» узнавали, а после чемпионата — очень много. Но что я сделал? Пару раз ударил, Черданцев — крикнул про пушку. И все — звезда! — цитирует Колодина «КП Спорт».

Колодин завершил карьеру в 2017 году. Его последним клубом стал «Алтай» из Казахстана. Кроме того, он выступал за «Динамо», «Крылья Советов», «Уралан», «Волгу», «Ростов» и саратовский «Сокол».