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3 сентября 2025, 19:55

Колобков раскритиковал «ПСЖ» за отсутствие Сафонова в публикации клуба об игроках в сборных: «Выглядит глупо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков поделился с «СЭ» мнением о том, что «ПСЖ» не включил голкипера Матвея Сафонова в сообщении о своих игроках в национальных командах.

Французский клуб не стал указывать, что вратарь был вызван в сборную России на сентябрьские игры.

«На самом деле они придерживаются политики УЕФА и ФИФА, которые считают, что на данный момент нашей сборной нет. Для них наша сборная не играет. Поэтому они соблюдают эту политическую линию, надуманные правила. Это выглядит глупо. Но, к сожалению, они придерживаются такой практики. Они делают это для публики, чтобы к ним было не придраться. Болельщики все прекрасно понимают. Они вынужденны играть в эту совершенно глупую игру», — сказал Колобков «СЭ».

В этом месяце сборная России проведет матчи против Иордании (4 сентября) и Катара (7 сентября). Сафонов получил вызов в национальную команду и приехал в ее расположение.

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Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
Павел Колобков
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