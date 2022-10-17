Кокорин: «Я бы хотел вернуться в сборную»

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, хотел бы он снова выступать в сборной России. Он играл за национальную команду с 2011 по 2017 год.

«Меня нет там. Я не знаю, как это еще охарактеризовать. Естественно, после той истории с заключением, я бы хотел вернуться в сборную, но вернуться в сборную, которая ни с кем не конкурирует, для меня не имеет смысла. Я всегда хотел играть против сильных стран, представлять свою страну или еще что-то, а сейчас у этого нет смысла. В любом случае мне интереснее сейчас играть на моем новом месте, быть здоровым. Если мне объяснят, зачем я там нужен, то тогда ладно, а так я не понимаю. Я общаюсь с ребятами из сборной и они говорят, что никто не хочет играть так, как сейчас», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

31-летний футболист выступает за клуб из Кипра на правах аренды. Он принадлежит «Фиорентине».