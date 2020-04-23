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«Когда на карантине не работают барберы». Как могут обрасти игроки сборной России на карантине

20:06
Артем Дзюба в необычном образе. Фото Twitter Евро-2020
Артем Дзюба в необычном образе. Фото Twitter Евро-2020
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Twitter чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге опубликовал шуточные коллажи, на которых представил игроков сборной России с «немодельными» стрижками в результате закрытия барбершопов. Оригинальные прически получили Георгий Джикия, Александр Головин, Артем Дзюба и один из Миранчуков.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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