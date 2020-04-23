«Когда на карантине не работают барберы». Как могут обрасти игроки сборной России на карантине

Twitter чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге опубликовал шуточные коллажи, на которых представил игроков сборной России с «немодельными» стрижками в результате закрытия барбершопов. Оригинальные прически получили Георгий Джикия, Александр Головин, Артем Дзюба и один из Миранчуков.

Когда на карантине не работают барберы... pic.twitter.com/oI4KyjN3fE — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) April 23, 2020