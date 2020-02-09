«Когда играет сборная, фанаты должны засунуть все клубные принадлежности в одно место». Эмоциональные слова Дзюбы

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба подробно ответил на вопрос о конфликте с фанатами.

— Должна быть золотая середина, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24». — С ними общаться надо? Надо. Хотят они оскорблять? Путь оскорбляют. Идет игра «Спартак» — «Зенит». «Открытие Арена» вся визжит. Весь матч даже не болеет за «Спартак», им нужно унизить меня. Хоть раз я пискнул? Нет.

Сборная играет. Когда играет сборная России все свои клубные принадлежности, уважаемые фанаты, должны засунуть себе в одно место. И прийти болеть за свою команду. Правильно? За свою сборную. Которая вышла на чемпионат Европы.

Еще раз повторюсь: идет чемпионат — кричите что угодно. Это такая культура. Это часть игры, я ее принимаю. Но для меня был шок, что команду, которая вышла на чемпионат Европы, просто оскорбляют. И неважно кого. Если бы оскорбили кого-то другого, то я подошел бы к ним все равно. Вот и все.

Потому что там были женщины, там были дети, но они продолжали. Это позор. Просто позор. Позорище. Дзюба или кто-то другой... Нет принадлежностей клубных. Мне каждый раз выходить, что-то им объяснять? Я считаю, что мы не должны с этими вещами заигрывать. Есть черное — есть белое. У нас все такие толерантные, какие-то все удобные: мы все обходим. Так давайте решать: какая есть конкретно претензия к сборной? Когда они говорят, что мы Бельгии проиграли безвольно, то это вообще чушь. Ну как так? Разве мы вышли: «Ребята, накидайте нам», — мы наоборот вышли с уверенностью.

Мы должны были их испугаться? Да, Бельгия. Но мы вышли с полным самоуважением. Понимая, что перед нам гранд мирового футбола, первое место в рейтинге. Но мы бились с ними, старались играть на равных. Да, проиграли в этом сражении, что признаем. Но если опять будет игра с Бельгией, то мы опять будем искренне верить, что мы можем их победить. Я буду искренне верить до конца своих дней, что мы можем это сделать.