Клуб Медиалиги «Банка» предложил сборной Брунея провести товарищеский матч

Руководитель медийного клуба «Банка» Фил Воронин сделал сборной Брунея официальное предложение о проведении товарищеского матча.

«ФК Банка» с удовольствием бы сыграла со сборной Брунея. Это официальное приглашение», — цитирует Воронина Legalbet.

В минувшем сезоне Медиалиги «Банка» финишировала на последней строчке турнирной таблицы.

15 ноября брунейская национальная команда потерпела разгромное поражение в товарищеской встрече с Россией со счетом 0:11. В этой игре сборная России побила собственный рекорд по голам за один матч.