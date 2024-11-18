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Сегодня, 07:04

Клуб Медиалиги «Банка» предложил сборной Брунея провести товарищеский матч

Даниил Аршавский
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Руководитель медийного клуба «Банка» Фил Воронин сделал сборной Брунея официальное предложение о проведении товарищеского матча.

«ФК Банка» с удовольствием бы сыграла со сборной Брунея. Это официальное приглашение», — цитирует Воронина Legalbet.

В минувшем сезоне Медиалиги «Банка» финишировала на последней строчке турнирной таблицы.

15 ноября брунейская национальная команда потерпела разгромное поражение в товарищеской встрече с Россией со счетом 0:11. В этой игре сборная России побила собственный рекорд по голам за один матч.

Источник: Legalbet
Футбол
Сборная Брунея по футболу
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