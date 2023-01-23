Сергей Кирьяков: «Во время отсутствия официальных матчей сборной России нужно работать на перспективу»

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков ответил на вопрос, как должна функционировать национальная команда России во время отсутствия официальных матчей.

«В сборной России собираются лучшие футболисты, поэтому если, например, Смолов будет хорошо играть, то его естественно надо вызвать. Но это с той стороны, если бы у национальной команды были официальные матчи. Из-за их отсутствия надо работать на перспективу. Есть два пути — комбинировать, подтягивать молодых и опытных игроков, чтобы этот симбиоз работал, а второй — это развивать и давать шанс молодым, потому что с ними связано будущее сборной», — приводит «РБ Спорт» слова Кирьякова.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. После отстранения национальная команда провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).