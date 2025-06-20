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20 июня 2025, 11:36

Глава РФПИ Дмитриев оценил идею футбольного матча Россия — США: «Важно, чтобы все развивалось параллельно»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в разговоре с «СЭ» оценил идею проведения товарищеского матча между сборными России и США по футболу.

— РФС заинтересован в проведении матча между сборными России и США. Вы поддерживаете эту инициативу?

— Вы знаете, важно, чтобы все это развивалось параллельно. Нет цели, чтобы что-то было раньше или позже. Главное, что спорт, культура — очень объединяющие вещи. Россия — одна из ведущих спортивных держав в мире. Поэтому важно, что спорт продолжается и наши ведущие спортсмены показывают свой уровень на соревнованиях с другими ведущими спортсменами, — сказал Дмитриев в кулуарах ПМЭФ-2025.

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