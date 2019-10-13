Нападающий сборной России Артем Дзюба забил гол в ворота Кипра на 79-й минуте матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Встреча проходит в Никосии.

Полузащитник Денис Черышев сделал подачу, Дзюба выиграл верх и головой с отскоком от газона отправил мяч в сетку ворот голкипера Кипра.

Для Дзюбы этот забитый мяч стал 24-м за национальную команду и продолжает занимать третье место в списке бомбардиров сборной России. Первая строчка — Александр Кержаков (30 голов), второе место — Владимир Бесчастных (26).

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